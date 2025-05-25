В Украине запускают новый поезд по особенному маршруту: цена билетов
В Украине будет курсировать новый поезд между Киевом и одним из крупнейших городов страны Днепром. Впрочем, временно – рейсы запланированы лишь на 6, 8 и 13 июня. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 8 июня из Киева в вагоны люкс стоят 2004,62 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 220/219.
"Добавляем места на пиковые даты в направлении Днепра. ... Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", – говорится в сообщении.
В целом же, отметим, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связанно же это может быть с разными факторами. В частности:
- праздниками;
- пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.
Расписание нового поезда
Отправление из Киева – 13:25. Прибытие в Днепр – 20:32.
Отправление из Днепра: 6 и 8 июня – 08:23, а 13 июня – 8:36. Прибытие в Киев – 16:17 и 15:31 соответственно.
Сколько стоят билеты на поезд
На рейс 8 июня из Киева поезда №220/219 Киев – Днепр билеты реализуют в вагоны люкс. Их стоимоть – 2004,62 грн.
Где купить билеты на новые поезда
- В приложении Укрзалізниці.
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.
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