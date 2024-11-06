Украинцев предупредили об изменении цен на мясо: что будет со стоимостью

В Украине цены на свинину могут возрасти на 5-10% к концу года из-за удорожания кормов. Сезонное увеличение спроса на праздники также повлияет на повышение стоимости мяса.

Видео дня

Об этом рассказал аналитик Максим Гопко в комментарии СМИ. На цены влияют несколько факторов, включая стоимость кормов, сезонные колебания спроса и предложения, а также изменения потребительских предпочтений.

Повышение стоимости кормов – один из ключевых факторов, создающих дополнительное давление на производителей свинины. Из-за роста цен на корма увеличивается себестоимость выращивания свиней, что может привести к дальнейшему росту закупочных цен на мясо. В то же время, производители вынуждены корректировать цены для потребителей, чтобы покрыть увеличенные затраты на производство.

Традиционно осенью спрос на свинину в супермаркетах снижается, поскольку потребители ориентируются на другие виды белка, что влияет на временную стабилизацию цен. Однако с приближением зимних праздников спрос на свинину может возрасти, что потенциально приведет к удорожанию продукции. По мнению аналитиков, это повышение может составить 5–10%. В октябре стоимость свинины в розничных сетях стабилизировалась, хотя некоторые виды продукции показали незначительные колебания.

ошейок – 288 гривен за килограмм (цена не изменилась за последний месяц);

– 288 гривен за килограмм (цена не изменилась за последний месяц); свиная лопатка – 171 гривна за килограмм (цена также осталась стабильной);

– 171 гривна за килограмм (цена также осталась стабильной); грудинка – 179 гривен за килограмм (цена выросла на 4% за месяц).

По мониторингу OBOZ.UA цены на грудинку в супермаркетах колеблются от 130 до 170 гривен за килограмм. Отдельные сети выставили такие цены:

Сельпо – 149,90 грн/кг;

Varus – 149,90 грн/кг;

Novus – 139 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине каждую осень растут цены на яйца – из-за снижения предложения в холодный период. В 2024 году сезонная тенденция оказалась достаточно заметной: стоимость продукта в октябре повысилась сразу на 60%. Средние цены на десяток фасованных яиц категории С0 установились в районе 70-75 грн., а некоторые производители предлагают продукт еще дороже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!