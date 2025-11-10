В Украине запланировали новое масштабное "большое строительство": что хотят построить для Львова

"Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) во Львов. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили:

В будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны – Черновцов и Луцка.

Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС – 50% стоимости проектов.

"В этом году уже построена евроколея стандарта 1 435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км. Также продолжается электрификация участка европути Чоп – Ужгород, которую планируется завершить к лету 2026 года", – говорится в сообщении.

Глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский ранее отметил, что в настоящее время у "Укрзалізниці" нет планов по покрытию евроколеей всей территории Украины. В частности, из-за того, что для перевозок грузов лучше подходит именно широкая колея, которая используется ныне в Украине.

"У нас есть очень тяжелые поезда – по 6 000 тонн. В Европе такого нет... Мы никогда не "перешьем" всю Украину под европейскую колею. Да и это будет неправильно", – резюмировал он.

В Украине будут строить 2-этажные поезда

Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, в скором времени в Украине запустят производство 2-этажного пассажирского вагона. Финансирование этого – а также строительство "обычных" вагонов – в рамках 5,7 млрд грн заложено в проект Госбюджета-2026.

"Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать расходы по перевозке пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, в то время как количество мест в двухэтажном вагоне растет почти на 80%", – рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что в будущем 2-этажные вагоны будут выпускать в двух модификациях, в частности:

для ночного сообщения (со спальными местами);

для дневного (с местами для сидения).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются построить подводную кабельную систему Kardesa. Она должна соединить страну с Болгарией, Турцией и Грузией, а кроме того, по прогнозам, значительно повысить надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!