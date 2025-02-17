Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: чего ожидать

За выходные украинские АЗС снизили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. В понедельник 17 февраля они продают его в среднем по 56,86 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было в пятницу 14 февраля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на ресурс не претерпят значительных изменений – ведь из-за того, что бензин в Украину доставляют главным образом железной дорогой, штормы на Черном море не повлияли на его поставки.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: на прошлой неделе на юге и востоке Украины произошел дефицит дизтоплива – поскольку в результате штормов на Черном море было затруднено мероприятие судов в порт Измаил.

"Это вызвало ажиотажный рост цен на дизель в опте, который местами составлял 1 грн/л. Дефицит не задел бензин, поскольку этот вид топлива снабжают главным образом железной дорогой, а объемы снабжения морем относительно невелики. На этой неделе цены на бензин на АЗС останутся неизменными", – говорится в сообщении.

Не будут, отмечается, меняться цены и на дизель, который АЗС 17 февраля продают в среднем по 55,26 грн/л. Такой же цена была и в конце прошлой рабочей недели.

Более того, отмечается, в ближайшие дни ожидается стабилизация цен на дизтопливо. Ведь:

в выходные в Измаил заходили баржи с ресурсом;

соответственно, оптовая цена дизеля должна снизиться.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 17 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине сразу в двух регионах разоблачили АЗС, которые занимались реализацией фальсифицированного топлива. Одну такую заправку обнаружили и закрыли на Закарпатье, еще одну – в Киеве.

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