В Украине зафиксировали рост цен на важнейшие лекарства: обещания Ляшко сработали наоборот

В Украине цены на антибиотики, жаропонижающие и сосудорасширяющие лекарства за последние 11 месяцев выросли. Подорожали как препараты украинского производства, так и импортные. Например, данные Госстата зафиксировали подорожание украинских обезболивающих за озвученный период в среднем с 23,37 до 27,42 грн (пачка 10 табл.).

Видео дня

Обещания министра здравоохранения Виктора Ляшко снизить цены на 30% на самые популярные лекарственные средства с марта 2025-го фактически ничем не закончились. Оказалось, что накануне снижения цен произошел резкий рост стоимости. При этом еще через полгода ситуация выровнялась: украинцы все равно платят за лекарства больше, чем год назад. И официальная статистика это подтверждает.

О том, как сработало обещание Ляшко, читайте в материале OBOZ.UA.

Рост цен подтверждает даже официальная статистика

"Стоимость медикаментов действительно снизилась почти на треть и соответствует той, что указана как максимально возможная розничная цена с учетом предельных наценок. Кроме того, лекарства в наличии. Следовательно, препараты, которые чаще всего покупают украинцы в аптеках, уже сейчас стали доступнее", – заявил 20 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко. Так политик отчитался о выполнении обещания с марта снизить цены на самые популярные лекарства на 30%.

Однако секрет – в периоде сравнения. При том:

накануне мартовского снижения цены "на 30%" стоимость лекарств резко повысили;

такой скачок цены произошел только на те лекарства, которых затронуло минздравовское "снижение цены на 30%";

если сравнивать с январем 2024-го, цены на лекарства снизились несущественно (а в некоторых случаях вообще выросли);

(а в некоторых случаях вообще выросли); другие лекарства, которые не попали "в перечень Минздрава", продолжили плавно дорожать.

В Украине с октября прошлого года подорожали антибиотики, обезболивающие и сосудорасширяющие. Например, в среднем цена пачки украинских антибиотиков (10 табл.) выросла с октября прошлого года аж на 15 грн.

Государственная служба статистики считает цены только на три типа лекарственных средств: антибиотики, сосудорасширяющие и жаропонижающие (обезболивающие). Считается, что изменение цен на эти лекарственные средства больше всего может повлиять на расходы семей.

Итак, сосудорасширяющие средства украинского производства с октября 2024-го до сентября 2025-го подорожали с 16,69 до 18,4 грн (за 10 табл.), импортные – с 78,54 до 95,83 грн (за 10 табл.)

Жаропонижающие (обезболивающие) с октября 2024-го до сентября 2025-го подорожали:

украинские – с 23,37 до 27,42 грн;

импортные – с 29,77 до 33,86 грн.

Антибиотики:

украинские – с 58,7 до 75 грн;

импортные – с 226,85 до 295 грн.

Официальная статистика отражает и действия Минздрава в попытках снизить цены. Так, с ноября 2024-го и до февраля 2025-го наблюдался существенный рост стоимости препаратов. Это можно увидеть, например, на графике динамики цен на жаропонижающие. Например, с ноября 2024-го до февраля 2025-го средняя стоимость выросла с 23,37 до 26,22 грн за 10 табл. В марте действительно произошло некоторое снижение цены (до 25,79 грн), однако оно было компенсировано уже через несколько месяцев.

Например, таблетки Парацетамол-Дарница по 200 мг в перечень Минздрава не попали. Стоимость на них росла постепенно. Сейчас в самой популярной сети аптек в Киеве за 10 табл. 200 мг придется заплатить 21,2 грн.

Однако эти же лекарства по 500 мг попали в перечень Минздрава. И, как видно на графике, стоимость менялась аномально: цены быстро увеличивались до марта, снизились на 30% по решению Минздрава, а затем снова начали расти. В популярной аптеке в столице 10 табл. 500 мг стоят 29,3 грн.

Минздрав спровоцировал масштабный конфликт на рынке: между аптеками и производителями

Цены на лекарства в аптеках формируются производителями, дистрибьюторами и самой аптечной сетью. Аптеки и производители еще с прошлого года спорят о том, кто же виноват в подорожании лекарств. Производители утверждают, что именно они снизили цены на 30% в марте, однако не уточняют, именно они накануне резко повысили стоимость лекарственных средств.

Дистрибьюторы (третий участник рынка) также понесли свою часть ответственности. Антимонопольный комитет рассматривал дело № 126-26.13/102-24 (о возможных нарушениях "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД") еще с июня 2024-го. Исследовали цены в период 2020-2023 годов. В АМКУ утверждают, что "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" меняли их на такие лекарственные средства одновременно или с интервалом в несколько дней.

В результате АМКУ оштрафовал ООО "БаДМ" и ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" на 2,3 млрд и 2,4 млрд (соответственно).

Пока представители производителей лекарств утверждают, что аптек в Украине много и цены выросли именно из-за их наценки (в том числе маркетинговых договоров), аптечные сети жалуются на значительные колебания в стоимости, за которые, по их мнению, отвечают именно производители (потому что они формируют большую часть стоимости).

Реформирование фармацевтического рынка, которое организовал Виктор Ляшко, фактически привело к появлению новых проблем. И за это министр должен понести как минимум политическую ответственность.