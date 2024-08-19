В Украине за работу на дому готовы платить больше 40 тысяч: кого ищут

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 40 тыс. грн зарплаты и более.

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К примеру, онлайн-школа ищет менеджера по продажам образовательных услуг. Платить обещают от 16 до 40 тыс. грн. В обязанности среди прочего будет входить:

проведение демонстрационных, уже разработанных уроков;

презентация платформы и реализация пакета уроков под потребности заинтересованных клиентов.

Компания по розничной и оптовой торговле текстильными товарами готова платить от 40 до 50 тыс. грн чат-менеджеру. "Главная задача этой должности – оперативно отвечать на сообщения в чатах от клиентов и предоставлять им необходимую информацию", – говорится в объявлении.

Школа английского языка предлагает от 25 000 до 50 000 грн зарплаты. Среди требований к соискателю – знание языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.

Украинцам пересчитали зарплаты

Тем временем, украинские работодатели увеличили размер зарплат, которые готовы платить новым сотрудникам. Так, в июле средняя предлагаемая зарплата в гражданском секторе составила 20 500 грн, что на 500 грн превышает показатель предыдущих месяцев.

Самый большой рост зафиксирован в сфере "Управление персоналом, HR". Как рассказали OBOZ.UA специалисты крупного кадрового портала, в таких компаний повысили предлагаемую зарплату на 9% – до средних 25 000 грн.

На 7% вырос предлагаемых оклад для специалистов в сфере "Красота, фитнес, спорт" – до средних 22 500 грн. Далее идут:

"топменеджмент, руководство высшего звена" – 42 500 грн, + 6%;

"бухгалтерия, аудит" – 19 990 грн, + 5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" – 21 000 грн, + 5%.

В целом же, отмечается, в июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) в Украине предлагали керамистам – в среднем, 48 750 грн. А кроме того:

эндодонтистам – 45 000 грн;

медиапродюсерам – 42 500 грн;

рихтовщикам – 41 250 грн;

арматурщикам, зубным техникам, риелторам – 40 000 грн;

автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели – 35 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах украинской экономики в целом не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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