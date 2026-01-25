В Украине за работу без опыта готовы платить более 50 тысяч: кого ищут

Наличие опыта далеко не всегда является ключевым фактором для получения работы с высокой зарплатой. Часто украинцские работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение. Об этом свидетельтсвует количество таких вакансий на кадровых порталах, которое составляет несколько тысяч. При этом в отдельных случаях компании готовы платить больше 50 000 грн.

Так, фирма, занимающаяся строительством солнечных электростанций, предлагает от 30 000 до 100 00 грн монтажнику. В обязанности будут входить:

Монтаж металлоконструкций.

Прокладка кабельных линий.

Поддержка чистоты объекта.

Компания по реализации авто ищет менеджера по продажам и подбору автомобилей из США и Европы на зарплату от 30 000 до 120 000 грн.Заниматься, среди прочего, нужно будет:

Поиском авто на американских аукционах.

Ведением CRM-систем.

Определением потребностей клиентов и разъяснением процесса покупки, доставки, растаможки и оформления авто.

Сервис доставки готов платить до 60 000 грн курьеру. При этом там дают возможность выбирать, каким способом осуществлять доставку – пешком, на велосипеде, мототранспорте, либо авто.

Работники готовы "драться" за такие вакансии

В то же время, сообщили на одном из крупнейших кадровых порталов Украины, несмотря на візванный войной масштабный кадровый кризис, некоторые сферы испытывают избыток заявок на получение работы от соискателей. В частности, в прошлом году:

Наибольшая конкуренция в 2025 году была зафиксирована в сфере рекламы, дизайна и PR.

Каждое объявление в этой сфере в среднем получало 83 отклика.

На втором месте – вакансия менеджера интернет-магазина.

Каждое предложение в прошлом году в среднем собирало 70 откликов.

Тройку лидеров по количеству откликов закрыла позиция копирайтера.

На каждое объявление в среднем откликалось 64 желающих.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко в сторону увольнения.

