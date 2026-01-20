Работники готовы "биться" за эти вакансии: на какую работу в Украине наибольший спрос

Война вызвала в Украине масштабный кадровый кризис. Но несмотря на острый дефицит работников в ряде профессий, они готовы выстраиваться в очереди, чтобы попасть на некоторые другие должности. В частности в прошлом году самый высокий спрос был на работу в рекламе, дизайне, PR, копирайтинге и SMM.

Об этом сообщили на одном из крупнейших кадровых порталов Украины. В целом в 2025 году самая высокая конкуренция наблюдалась в профессиях, которые часто предусматривают удаленный формат, гибкий график или невысокий порог входа.

На какую работу самая высокая конкуренция

Наибольшая конкуренция в 2025 году была зафиксирована в сфере рекламы, дизайна и PR – каждое объявление в этой области в среднем получало 83 откликов. Работодатели предлагают медианную зарплату в размере 17 500 грн.

На втором месте – вакансия менеджера интернет-магазина. Каждое предложение в прошлом году в среднем собирало 70 откликов, а медианная зарплата – 19 000 грн.

Тройку лидеров по количеству откликов закрыла позиция копирайтера – на каждое объявление в среднем откликалось 64 желающих. Но уровень оплаты здесь отличается от "классических" предложение: медианное вознаграждение – 1 000 грн (почасовая оплата или оплата за проект).

Среди других популярных вакансий:

оператор чата – 60 откликов на вакансию. Медианная зарплата в этой категории составляла 17 500 грн;

– 60 откликов на вакансию. Медианная зарплата в этой категории составляла 17 500 грн; работа для студентов или начинающих на рабочем пути – 59 отзывов, медианная зарплата 16 750 грн;

– 59 отзывов, медианная зарплата 16 750 грн; менеджер по работе с клиентами – 45 отзывов, медианная зарплата 20 000 грн;

– 45 отзывов, медианная зарплата 20 000 грн; упаковщик : 44 отзыва, медианная зарплата 20 000 грн;

: 44 отзыва, медианная зарплата 20 000 грн; оператор ПК : 42 отзыва, медианная зарплата 18 500 грн;

: 42 отзыва, медианная зарплата 18 500 грн; промоутер : 41 отзыв, медианная зарплата 674 грн (часто рассчитывается посуточно, или в зависимости от рабочих часов);

: 41 отзыв, медианная зарплата 674 грн (часто рассчитывается посуточно, или в зависимости от рабочих часов); контент-менеджер : 41 отзыв, медианная зарплата 15 000 грн;

: 41 отзыв, медианная зарплата 15 000 грн; SMM-менеджер : 41 отзыв, медианная зарплата 15 000 грн;

: 41 отзыв, медианная зарплата 15 000 грн; модель : 36 отзывов, медианная зарплата 1 750 грн (рассчитывается в зависимости от количества рабочих часов);

: 36 отзывов, медианная зарплата 1 750 грн (рассчитывается в зависимости от количества рабочих часов); менеджер по продажам : 35 отзывов, медианная зарплата 22 500 грн;

: 35 отзывов, медианная зарплата 22 500 грн; диспетчер : 34 отзыва, медианная зарплата 19 000 грн;

: 34 отзыва, медианная зарплата 19 000 грн; разнорабочий: 30 отзывов на, медианная зарплата 20 000 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2025 году украинские работодатели систематически задерживали выплату зарплат прежде всего в сфере производства химической продукции и в компаниях по поставке электроэнергии и газа, именно на эти отрасли пришлось наибольшее количество долгов. Наихудшая ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, где сосредоточено более трети всех производств по невыплате заработной платы.

