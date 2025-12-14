Кадровый голод в Украине продолжает разрастаться: кого критически не хватает работодателям

В Украине возросла нехватка кадров в рабочих и технических профессиях, что привело к увеличению доли женщин в этих сферах и спроса на практически подготовленных работников. В то же время низкий уровень заработных плат, в частности в образовании, приводит к увольнению специалистов, а по стратегии занятости до 2030 года планируется привлечь к рынку труда до 2 млн человек.

Об этом рассказала заслуженный юрист Украины Ирина Сопилко в комментарии СМИ. По ее словам, массовая мобилизация и гибель многих защитников привели к тому, что традиционно "мужские" профессии фактически остались без кадров.

Речь идет не только о строительной сфере или промышленности, но и о транспорте, логистике, сфере услуг. "Мы всегда считали, что машинист – это мужская профессия. Сегодня же видим женщин-машинисток, женщин-водителей в такси. Эти профессии остались без людей, которые раньше их выполняли", – отмечает юрист.

Доля женщин на рынке труда растет, и это уже не исключение, а новая норма. Женщины все чаще овладевают рабочими специальностями, которые ранее воспринимались как сугубо мужские. Вместе с тем это не решает проблему дефицита кадров полностью – спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение.

Особенно остро кадровый дефицит ощущается в сфере рабочих профессий. Сопилко обращает внимание на простые бытовые вещи, сегодня чрезвычайно сложно вызвать сантехника, электрика или другого мастера. Отмечается, что это яркий сигнал того, что именно рабочие специальности становятся стратегически важными для экономики.

Не случайно государство делает ставку на дуальное образование. В Украине уже принят закон, который предусматривает сочетание теоретического обучения с практикой непосредственно на предприятиях. Идея заключается в том, чтобы выпускники не просто имели диплом, а выходили на рынок труда с реальными навыками и опытом.

Говоря о будущем восстановлении страны, Ирина Сопилко отмечает, что упрощенное представление, что для этого нужны только строители, ошибочно. Украине понадобятся аграрии, логисты, инженеры, специалисты сферы услуг, транспорта, образования и медицины.

"Это огромный спектр профессий, без которых страна не сможет стать сильной и вернуться к нормальной жизни", – подчеркивает она. Однако война, по словам Сопилко не единственная причина, по которой украинцы покидают свои рабочие места. Отдельной и очень болезненной проблемой остаются низкие заработные платы. По словам юриста, именно поэтому многие специалисты уходят из сфер, критически важных для государства.

Показательный пример – образование, учителя массово покидают школы, поскольку уровень оплаты труда не позволяет обеспечить базовые потребности семьи. В результате люди с высшим образованием и опытом вынуждены переходить на менее квалифицированную работу, но с более стабильным доходом – работать помощниками или административным персоналом в различных структурах.

Параллельно с этими проблемами правительство разрабатывает Стратегию занятости до 2030 года, которая предусматривает привлечение к рынку труда до 2 миллионов человек из числа экономически неактивного населения в течение ближайших пяти лет. Речь идет прежде всего о пенсионерах, домохозяйках, а также части студентов. Среди ключевых направлений стратегии – модернизация Службы занятости, трансформация Гоструда и более активная роль территориальных громад, в частности в сборе и анализе локальных данных о потребностях рынка труда.

Сейчас, по оценкам правительства, около 12,5 миллиона граждан в возрасте от 15 лет и старше остаются экономически неактивными. Часть из них объективно не может работать, однако потенциал привлечения миллионов людей в экономику остается значительным.

Ситуацию осложняют и демографические изменения. До начала полномасштабной войны в Украине проживало около 42 миллионов человек, сейчас – ориентировочно 35 миллионов, а без учета временно оккупированных территорий – около 31 миллиона. В то же время уровень безработицы, по оценкам на октябрь 2025 года, составляет около 11,3%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минималку с 1 января 2026-го увеличат с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того чтобы обеспечить базовые потребности, работнику надо минимум 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).

