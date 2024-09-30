В Украине за дистанционную работу готовы платить 40 тысяч: кого ищут в сентябре

Дистанционная работа становиться все более популярной в Украине. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома около 40 тыс. грн зарплаты.

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К примеру, студия мебели готова платить дизайнеру от 20 000 до 40 000 грн. Среди требований:

умение создавать проекты на основе программы Pro 100 и 3D max;

умение производить просчет изделий.

Компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения, ищет менеджера чата на зарплату от 15 000 до 40 000 грн. Среди обязанностей – ответы на вопросы клиентов и консультация по вопросам продукции и услуг.

Онлайн-школа английского языка ищет преподавателя. Платить готовы от 20 000 до 40 000 грн. Среди требований – высокий уровень знания английского языка (уровень В2 и выше).

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

Согласно данным Нацбанка, сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. При этом, здесь стоит ожидать общего роста количества работников здесь – нанимать новых работников собираются 13% компаний, тогда как увольнять – всего 4%. Еще 83% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

В других же отраслях количество компаний, готовых увольнять сотрудников превышает число тех, кто намерен нанимать новых работников. Так, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам министра финансов Сергея Марченко, в Украине не будут повышать минимальную зарплату в 2025 году – как и другие соцстандарты. Причина – отсутствие для этого средств. Впрочем, имеющегося в Украине ресурса достаточно для того, чтобы в следующем году проводить все выплаты в нынешних объемах.

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