Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: к чему готовиться украинцам

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. При этом, здесь стоит ожидать общего роста количества работников здесь – нанимать новых работников собираются 13% компаний, тогда как увольнять – всего 4%. Еще 83% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

В других же отраслях количество компаний, готовых увольнять сотрудников превышает число тех, кто намерен нанимать новых работников. Так, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В Украине не будут повышать минимальную зарплату

В то же время, по словам министра финансов Сергея Марченко, в Украине не будут повышать минимальную зарплату в 2025 году – как и другие соцстандарты. Причина – отсутствие для этого средств. Впрочем, имеющегося в Украине ресурса достаточно для того, чтобы в следующем году проводить все выплаты в нынешних объемах.

"На данном этапе – и это было договорено с нашими ключевыми партнерами – у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы смогли – повысили минимальную заработную плату до 8 000 грн. Мы считаем возможным сохранить этот размер на весь следующий год", – сообщил министр.

В то же время, подчеркнул министр, нет никаких оснований полагать, что в следующем году социальная сфера не будет профинансирована – "потому что это приоритет". Т.е., сокращать или отменять выплати украинцам в 2025-м не будут.

"Ее доля (социальной сферы в общих расходах бюджета-2025. – Ред.) достаточна для того, чтобы обеспечить все потребности социально незащищенных категорий. Ни разу с начала полномасштабного вторжения правительство не задержало выплату ни пенсий, ни других социальных выплат. Это приоритетные расходы, поэтому можете не сомневаться – эти выплаты будут осуществлены", – сказал Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им около 35 тыс. грн и даже больше.

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