В Украине взялись за незаконную добычу янтаря: раскрыта схема на 350 млн грн

В Украине начались массовые обыски по делу о незаконной добыче янтаря. Следственные действия проходят в нескольких областях сразу, а сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, может превышать 350 млн грн.

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Об этом сообщили украинские соцсети, а также это подтвердили OBOZ.UA в Национальной полиции Украины. Там отметили, что правоохранители проводят осмотры земельных участков, а также инициировали более 40 обысков у фигурантов, на местах переработки и хранения янтаря, а также в офисах.

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"Отдельные субъекты хозяйствования могли незаконно добывать янтарь на участках, где работы проводились по спецразрешениям, фактически полностью уничтожая плодородный слой земли и нанося значительный ущерб окружающей среде и государству", – отметили в Нацполиции.

Незаконная добыча ископаемых в Украине

Ранее на Волыни разоблачили львовское предприятие, которое в течение 5 лет осуществляло "геологическое изучение недр" угольного месторождения вблизи села Благодатное Владимирского района. Зато компания переименовала тип деятельности на "опытно-промышленную разработку" и начала полноценную промышленную добычу.

В результате чего были вывезены ископаемые, критически необходимые для строительства и восстановления инфраструктуры. Их совокупная стоимость превысила 102 млн грн, речь идет о:

более 56 тонн алевролита ;

; более 34 тонн аргиллита ;

; более 14 тонн песчаника.

В результате директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 УК Украины, а спецтехнику, наличные и доказательства легализации незаконно добытых ресурсов изъяли.

Системная проблема

Генпрокурор Руслан Кравченко уже отмечал, что ситуация имеет системный характер – аналогичные случаи неоднократно фиксировали и в других регионах. Он назвал схему "изучаем, а не добываем" одной из самых распространенных в Украине.

По его словам решить проблему не дает мораторий на проверки контролирующих органов и суженные основания для аннулирования разрешений. Офис генерального прокурора неоднократно сигнализировал профильным органам о правовой коллизии: ст. 26 Кодекса Украины о недрах фактически делает невозможным быстрое прекращение действия спецразрешений. Это не удается сделать, даже если нарушения установлены в рамках уголовных производств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили масштабную схему по закупке древесины у государственного лесхоза – "нужные" участники аукционов побеждали на торгах за взятки. Среди задержанных – лидер местной ячейки крупной политической партии, речь может идти о руководителе "Батькивщины" на Харьковщине Сергея Пономаренко.

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