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В Украине взялись за незаконную добычу янтаря: раскрыта схема на 350 млн грн

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
3 минуты
2,1 т.
В Украине начались массовые обыски в 'янтарной' схеме
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В Украине начались массовые обыски по делу о незаконной добыче янтаря. Следственные действия проходят в нескольких областях сразу, а сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, может превышать 350 млн грн.

Об этом сообщили украинские соцсети, а также это подтвердили OBOZ.UA в Национальной полиции Украины. Там отметили, что правоохранители проводят осмотры земельных участков, а также инициировали более 40 обысков у фигурантов, на местах переработки и хранения янтаря, а также в офисах.

Сумма убытков превышает 350 млн грн
Как добывают янтарь

Главные истории дня

Место добычи янтаря.

"Отдельные субъекты хозяйствования могли незаконно добывать янтарь на участках, где работы проводились по спецразрешениям, фактически полностью уничтожая плодородный слой земли и нанося значительный ущерб окружающей среде и государству", – отметили в Нацполиции.

В Украине проходят десятки обысков по "янтарному" делу
Янтарь добывали незаконно

Незаконная добыча ископаемых в Украине

Ранее на Волыни разоблачили львовское предприятие, которое в течение 5 лет осуществляло "геологическое изучение недр" угольного месторождения вблизи села Благодатное Владимирского района. Зато компания переименовала тип деятельности на "опытно-промышленную разработку" и начала полноценную промышленную добычу.

В результате чего были вывезены ископаемые, критически необходимые для строительства и восстановления инфраструктуры. Их совокупная стоимость превысила 102 млн грн, речь идет о:

  • более 56 тонн алевролита;
  • более 34 тонн аргиллита;
  • более 14 тонн песчаника.

В результате директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 УК Украины, а спецтехнику, наличные и доказательства легализации незаконно добытых ресурсов изъяли.

Системная проблема

Генпрокурор Руслан Кравченко уже отмечал, что ситуация имеет системный характер – аналогичные случаи неоднократно фиксировали и в других регионах. Он назвал схему "изучаем, а не добываем" одной из самых распространенных в Украине.

По его словам решить проблему не дает мораторий на проверки контролирующих органов и суженные основания для аннулирования разрешений. Офис генерального прокурора неоднократно сигнализировал профильным органам о правовой коллизии: ст. 26 Кодекса Украины о недрах фактически делает невозможным быстрое прекращение действия спецразрешений. Это не удается сделать, даже если нарушения установлены в рамках уголовных производств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили масштабную схему по закупке древесины у государственного лесхоза – "нужные" участники аукционов побеждали на торгах за взятки. Среди задержанных – лидер местной ячейки крупной политической партии, речь может идти о руководителе "Батькивщины" на Харьковщине Сергея Пономаренко.

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