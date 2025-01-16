В Украине взялись за лишние выплаты "боевых" военным: еще двум командирам объявлено о подозрении

В Украине разоблачили два масштабных дела о злоупотреблении служебным положением: командир воинской части из Черкасской области допустил незаконное начисление почти 6 млн грн доплат, а бывший комбриг терробороны организовал незаконные выплаты своей жене. Общая сумма ущерба государству составляет более 6,9 млн грн, продолжаются меры по возмещению средств и наказанию виновных.

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Об этом рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР). В июне 2023 года сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) начали расследование против командира воинской части из Черкасской области, который из-за своей халатности допустил незаконное начисление почти 6 миллионов гривен доплат военным, не участвовавшим в боевых действиях.

Командир, не проверив участие своих подчиненных в боевых действиях, оформил доплаты для 91 военного, не принимавшего непосредственного участия в боевых действиях. Это привело к незаконному начислению значительных средств, нанесших государству ущерб на сумму более 5,9 млн грн.

Небрежное отношение к службе со стороны командира воинской части привело к серьезным последствиям, а именно – значительным финансовым потерям для государства. Поскольку сумма неправомерно начисленных выплат значительно превышает 5 миллионов гривен, это стало поводом для уголовного преследования по статье "небрежное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Согласно украинскому законодательству, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сейчас продолжаются действия, направленные на возмещение нанесенного государству ущерба, а также решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого командира в виде личного обязательства. Процессуальное руководство этим делом осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Это не первый случай злоупотребления служебным положением военных руководителей. Так, работники ДБР также сообщили о подозрении бывшему командиру одной из бригад терробороны и его трем подчиненным. Они стали фигурантами дела, в котором говорится о незаконном получении более 922 тысяч гривен доплат для жены комбрига.

В июле 2023 года командир организовал повышенные выплаты своей жене, которая формально была устроена на должность стрелка в его бригаде. Для этих супругов даже развелись, однако продолжали жить вместе. Затем командир привлек двух своих подчиненных к подготовке фальшивых документов, чтобы показать якобы участие женщины в боевых действиях.

Эти незаконные действия позволили ей получить значительную часть финансов без какого-либо реального участия в боевых действиях, в частности, находясь на службе рядом с мужем и занимаясь коневодством на специальной ферме. Женщина даже самовольно покинула военную часть, проведя две недели в Польше.

Все фигуранты этого дела подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах, а также в служебном подлоге документов. В случае доказательства вины, санкции статей, по которым выдвинуты подозрения, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Однако на данный момент вопрос об избрании мер для подозреваемых еще решается.

Процессуальное руководство этим делом осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона. Параллельно проводятся следственные действия по возврату незаконно полученных средств и обеспечению правопорядка в рамках военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Николаевской области обнаружили случай безосновательного начисления боевых выплат военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях, что привело к убыткам более 4,3 млн грн. Начальнику штаба грозит до 8 лет лишения свободы за халатное отношение к своим обязанностям во время военного положения.

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