В Украине взлетел спрос на ряд профессий: кто пользуется наибольшим спросом

В НБУ отмечают: количество объявлений в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышает прошлогодние показатели, тогда как в сфере ИТ – существенно сократилось. Также спрос оставался подавленным в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. По данным ООН, в первом полугодии количество мигрантов за границей выросло почти на 240 тыс. – до 6,6 млн человек. Кроме того, в дальнейшем снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин.

"Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы. Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, все больше адаптирующихся к жизни за рубежом, будет медленным. Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся. неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики", – говорится в оценках Нацбанка.

В августе 2021 года в Украине, согласно данным большого кадрового портала, за неделю разместили 60,6 тыс. новых вакансий, а работники опубликовали 96 тыс. резюме. За три года, в августе 2024 года, за неделю разместили всего 88,1 тыс. резюме и 63,5 тыс. вакансий.

Следовательно, за три года количество вакансий (предложений на работу) выросло на 5,8%, а количество резюме, наоборот, упало почти на 9%. И это с учетом того, что часть территорий Украины временно оккупирована, идет полномасштабная война.

И если раньше главным фактором, останавливающим развитие, работодатели называли отсутствие безопасности, то сейчас – критически не хватает рабочих. В некоторых отраслях ситуация гораздо хуже. К примеру, в банковской сфере сейчас открыто 3,7 тыс. вакансий и размещено всего 2,7 тыс. резюме. То есть предложений о работе больше, чем желающих работать.

Еще в августе 2021-го в банковской сфере хотели работать 4,4 тыс. украинцев, тогда как за неделю появлялось всего 3,6 тыс. новых вакансий. Итак, на рынке была хоть и незначительная, но все же конкуренция за рабочие места. Сейчас банкам приходится заманивать работников и выбирать не приходится. Среди рабочих вакансий размещено 10,8 тыс. вакансий всего на 8,8 тыс. резюме. Еще до войны те, кто владеет рабочей специальностью, пользовались значительным дефицитом.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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