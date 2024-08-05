Что происходит на рынке труда в Украине: зарплаты пересчитали, а количество вакансий только растет

В Украине сохраняется аномальная ситуация на рынке труда. Количество вакансий в скором времени может превысить число резюме. Не все работодатели, которые сейчас ищут сотрудников, могут закрыть вакансию. Конкурировать за сотрудников приходится, повышая зарплаты. Однако далеко не у каждой компании есть такая возможность.

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О том, как и в каких отраслях выросли зарплаты, как изменилась ситуация и сколько платят украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит с зарплатами?

"Субъекты хозяйствования повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала", – говорится в последнем отчете Минэкономики. Проще говоря: бизнес вынужден повышать зарплаты, потому что работников критически не хватает. Мобилизация, миллионы беженцев – это привело к масштабному сокращению количества трудоспособных украинцев.

Согласно данным большого кадрового портала, только в 2024 году средняя зарплата выросла на 9,5%. Сейчас в среднем украинцы зарабатывают 19553 грн. Если сравнивать с августом 2023-го, то средняя зарплата выросла более чем на 18%. Госстат (официальная статистика) фиксирует изменения между первым кварталом этого и предыдущего года. Следовательно, по их данным средняя зарплата увеличилась на 22,5%. При том больше всего зарплаты выросли в:

общепит и гостиничный бизнес – на 44,1%;

строительство – 44%;

водный транспорт – 42%.

Свои оценки озвучили и у Нацбанка. Только в первом квартале 2024 г. в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.7%, говорится в отчете НБУ. Высокие темпы роста зарплат сохранились и во втором квартале. Причина такой тенденции: мобилизация и миграция. В частности, по данным ООН, в первом полугодии количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тыс. – до 6.6 млн человек. Кроме того, в дальнейшем снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин.

"Очень много сфер не может постоянно повышать зарплаты. Деньги есть у производств, связанных с военными товарами, у ритейла (но там также ограничены заработные платы) и в фармацевтических компаниях. Также можно сказать об IT-компаниях", – рассказывает CEO TalentMatch Наталья Слинько.

Елена Еременко, глава запорожского бизнес-союза "Порада", рассказывает OBOZ.UA: бизнес не может решить проблему дефицита кадров исключительно за счет повышения зарплат. Даже те предприятия, нашедшие необходимый ресурс, все равно страдают от дефицита специалистов.

"Дефицит кадров невероятный. И не только потому, что нет людей. Но и потому что есть частицы тех, которые не хотят работать. У нас большое количество вынужденных переселенцев, однако они очень слабо задействованы на рынке труда", – рассказывает Еременко. Она уверена, что ВПЛ необходимо привлекать к рынку труда в тех населенных пунктах, в которых они находятся. И провоцировать такое привлечение нужно и на государственном уровне.

Кроме того, в Запорожье, как говорит Еременко, не работают детские садики, поэтому у многих женщин нет возможности работать и вынуждены оставаться с детьми дома. Работодатели готовы принимать на работу людей пенсионного возраста с необходимыми навыками, готовы обучать молодежь, однако желающих работать гораздо меньше, чем необходимо для удовлетворения потребностей рынка. "В прифронтовых городах бизнес оказался в особо тяжелой ситуации", – говорит представитель бизнес-союза.

Что с вакансиями?

В августе 2021 года в Украине, согласно данным большого кадрового портала, за неделю разместили 60,6 тыс. новых вакансий, а работники опубликовали 96 тыс. резюме. За три года, в августе 2024 года, за неделю разместили всего 88,1 тыс. резюме и 63,5 тыс. вакансий.

Следовательно, за три года количество вакансий (предложений на работу) выросло на 5,8%, а количество резюме наоборот - упало почти на 9%. И это с учетом того, что часть территорий Украины временно оккупирована, идет полномасштабная война.

И если раньше главным фактором, останавливающим развитие, работодатели называли отсутствие безопасности, то сейчас – критически не хватает рабочих. В некоторых отраслях ситуация гораздо хуже. К примеру, в банковской сфере сейчас открыто 3,7 тыс. вакансий и размещено всего 2,7 тыс. резюме. То есть предложений о работе больше, чем желающих работать.

Еще в августе 2021-го в банковской сфере хотели работать 4,4 тыс. украинцев, тогда как за неделю появлялось всего 3,6 тыс. новых вакансий. Итак, на рынке была хоть и незначительная, но все же конкуренция за рабочие места. Сейчас банкам приходится заманивать рабочих и выбирать не приходится. Среди рабочих вакансий размещено 10,8 тыс. вакансий всего на 8,8 тыс. резюме. Еще до войны те, кто владеет рабочей специальностью, пользовались значительным дефицитом.

В НБУ отмечают: количество объявлений в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышает прошлогодние показатели, тогда как в сфере ИТ – существенно сократилось. Также спрос оставался подавленным в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

Слинько уверена: проблема дефицита кадров – на годы. И ситуация пока только усугубляется. По данным ООН, в первом полугодии количество мигрантов за границей выросло почти на 240 тыс. – до 6.6 млн человек. Кроме того, в дальнейшем снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин.

"Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы. Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, все больше адаптирующихся к жизни за рубежом, будет медленным. Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся. неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики", – говорится в оценках Нацбанка.

Для восстановления экономики и послевоенного восстановления Украине понадобятся все свободные руки. И если беженцы не вернутся домой, а те украинцы, которые сейчас не работают, не станут экономически активными, бизнесу придется либо искать возможности привлечь трудовых мигрантов, либо сокращать собственное производство.