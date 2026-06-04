В Украине выставят на аукцион Ocean Plaza и Одесский припортовый завод: названа цена продажи

В Украине планируют продать с аукциона ряд государственных (и в частности национализированных активов, ранее принадлежавших российским олигархам) предприятий и месторождений полезных ископаемых. В частности с молотка пустят компанию-владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza и Одесский припортовый завод – за 11,3 и 4,3 млрд грн соответственно.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха. Он опубликовал на своей странице в Facebook тайминги подготовки к аукционам с вероятными стартовыми ценами на активы, которые выставят на продажу.

Глава Фонда госимущества назвал такую прозрачность изменением подхода: от пассивного ожидания покупателя – к проактивной работе с инвесторами. По словам Наталухи, публичность намерений власти позволит инвестору увидеть актив в собственной цепочке ценности, а также будет побуждать его вкладывать деньги, запускать производство, создавать рабочие места и развивать бизнес в Украине.

"Этот график – это очень важный шаг в открытии для инвесторов перечня приоритетных объектов, сроков подготовки и правил участия в аукционах, чтобы сделать этот процесс для рынка хоть немножко более предсказуемым и прозрачным", – отметил Наталуха.

Что известно о запланированных аукционах

Название объекта Ориентировочная цена (млрд грн) Аукционная комиссия Проведение аукциона Одесский припортовый завод 4,3 июнь 2026 года сентябрь – октябрь 2026 Сумыхимпром 1,01 май 2026 сентябрь – октябрь 2026 Демуринский ГОК 1,8 май 2026 года сентябрь – октябрь 2026 Мотордеталь-Конотоп 0,39 май 2026 сентябрь – октябрь 2026 Глуховский карьер кварцитов 0,05 август 2026 август – сентябрь 2026 Николаевский глиноземный завод 6,27 август 2026 ноябрь – декабрь 2026 Бокситы 1 август 2026 ноябрь – декабрь 2026 Глинозем 1,5 август 2026 ноябрь – декабрь 2026 ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (Ocean Plaza) 11,3 август 2026 ноябрь – декабрь 2026 Катуны железорудные 0,38 июнь-июль 2026 октябрь – ноябрь 2026 Брикеты железорудные 0,56 июнь-июль2026 октябрь – ноябрь 2026 Калий хлористый 0,85 июнь-июль2026 октябрь – ноябрь 2026

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизм продажи имущества, которое изъяли у владельцев в связи с наложением на них санкций. Главное изменение – потенциальные покупатели смогут изучить актив задолго до объявления аукциона, но, как и раньше, все полученные средства пойдут на восстановление страны.

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