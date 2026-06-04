В Украине выставят на аукцион Ocean Plaza и Одесский припортовый завод: названа цена продажи
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В Украине планируют продать с аукциона ряд государственных (и в частности национализированных активов, ранее принадлежавших российским олигархам) предприятий и месторождений полезных ископаемых. В частности с молотка пустят компанию-владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza и Одесский припортовый завод – за 11,3 и 4,3 млрд грн соответственно.
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха. Он опубликовал на своей странице в Facebook тайминги подготовки к аукционам с вероятными стартовыми ценами на активы, которые выставят на продажу.
Глава Фонда госимущества назвал такую прозрачность изменением подхода: от пассивного ожидания покупателя – к проактивной работе с инвесторами. По словам Наталухи, публичность намерений власти позволит инвестору увидеть актив в собственной цепочке ценности, а также будет побуждать его вкладывать деньги, запускать производство, создавать рабочие места и развивать бизнес в Украине.
"Этот график – это очень важный шаг в открытии для инвесторов перечня приоритетных объектов, сроков подготовки и правил участия в аукционах, чтобы сделать этот процесс для рынка хоть немножко более предсказуемым и прозрачным", – отметил Наталуха.
Что известно о запланированных аукционах
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизм продажи имущества, которое изъяли у владельцев в связи с наложением на них санкций. Главное изменение – потенциальные покупатели смогут изучить актив задолго до объявления аукциона, но, как и раньше, все полученные средства пойдут на восстановление страны.
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