Санкционное имущество в Украине будут продавать по-новому: как изменили правила аукционов

В Украине пересмотрели механизм продажи имущества, которое изъяли у владельцев в связи с наложением на них санкций. Главное изменение – потенциальные покупатели смогут изучить актив задолго до объявления аукциона, но, как и раньше, все полученные средства пойдут на восстановление страны.

Об этом сообщили в Министерстве экономики. Сейчас налаживаются детали новой процедуры доступа к информации об активах.

Что изменится

Электронные аукционы со снижением стартовой цены , если первый аукцион был неуспешным.

, если первый аукцион был неуспешным. "Голландский" аукцион – пошаговое снижение цены с возможностью подачи предложений.

– пошаговое снижение цены с возможностью подачи предложений. Объединение активов, в том числе долговых обязательств, в пулы.

Главная новация

Также потенциальные инвесторы смогут обратиться в Фонд государственного имущества, подписать NDA и получить доступ к расширенной data room еще на этапе подготовки к продаже. Там будет финансовая отчетность, структура актива, долги, юридический статус, обременения, техническая документация – все необходимое для полноценного due diligence.

В обычной приватизации такой доступ открывается только после объявления аукциона – и это часто отпугивает серьезных инвесторов. Новая модель приближает продажу сложных активов к стандартам международного M&A, где доступ к данным перед сделкой – норма, а не исключение.

"Новая модель дает возможность сформировать обоснованную цену, увеличивает конкуренцию, круг инвесторов и шансы привлечь международных игроков", – отмечают в Минэкономики.

Результаты продажи санкционных активов

Более 4,5 млрд грн государство получило от санкционных активов в 2025 году;

государство получило от санкционных активов в 2025 году; Из них около 2,5 млрд грн – от приватизации;

– от приватизации; В общем приватизация в 2022–2025 годах принесла государству десятки миллиардов гривен.

Все средства от реализации санкционных активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Таким образом активы, которые ранее работали против Украины, теперь финансируют восстановление инфраструктуры, экономики и общин.

Ранее OBOZ.UA сообщал и о других изменениях правил продажи подсанкционных активов на аукционах. В частности, с начала года на торгах можно снижать стартовую цену и группировать активы в пулы. Это должно ускорить процедуру продажи таких активов и сделать ее более эффективной.

