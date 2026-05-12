Санкционное имущество в Украине будут продавать по-новому: как изменили правила аукционов
В Украине пересмотрели механизм продажи имущества, которое изъяли у владельцев в связи с наложением на них санкций. Главное изменение – потенциальные покупатели смогут изучить актив задолго до объявления аукциона, но, как и раньше, все полученные средства пойдут на восстановление страны.
Об этом сообщили в Министерстве экономики. Сейчас налаживаются детали новой процедуры доступа к информации об активах.
Что изменится
- Электронные аукционы со снижением стартовой цены, если первый аукцион был неуспешным.
- "Голландский" аукцион – пошаговое снижение цены с возможностью подачи предложений.
- Объединение активов, в том числе долговых обязательств, в пулы.
Главная новация
Также потенциальные инвесторы смогут обратиться в Фонд государственного имущества, подписать NDA и получить доступ к расширенной data room еще на этапе подготовки к продаже. Там будет финансовая отчетность, структура актива, долги, юридический статус, обременения, техническая документация – все необходимое для полноценного due diligence.
В обычной приватизации такой доступ открывается только после объявления аукциона – и это часто отпугивает серьезных инвесторов. Новая модель приближает продажу сложных активов к стандартам международного M&A, где доступ к данным перед сделкой – норма, а не исключение.
"Новая модель дает возможность сформировать обоснованную цену, увеличивает конкуренцию, круг инвесторов и шансы привлечь международных игроков", – отмечают в Минэкономики.
Результаты продажи санкционных активов
- Более 4,5 млрд грн государство получило от санкционных активов в 2025 году;
- Из них около 2,5 млрд грн – от приватизации;
- В общем приватизация в 2022–2025 годах принесла государству десятки миллиардов гривен.
Все средства от реализации санкционных активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Таким образом активы, которые ранее работали против Украины, теперь финансируют восстановление инфраструктуры, экономики и общин.
Ранее OBOZ.UA сообщал и о других изменениях правил продажи подсанкционных активов на аукционах. В частности, с начала года на торгах можно снижать стартовую цену и группировать активы в пулы. Это должно ускорить процедуру продажи таких активов и сделать ее более эффективной.
