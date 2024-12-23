В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 декабря) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Банк "Форвард";
- КСГ Банк;
- Мегабанк;
- Банк Сич;
- МР Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- Айкос Банк;
- АКБ "Конкорд".
"На этой неделе (23 декабря – 27 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 16,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 212,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 2,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,3 млн грн – ценные бумаги.
ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат
В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.
Как сообщили в самом учреждении, банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.
"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
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