В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 декабря) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Банк "Форвард";

КСГ Банк;

Мегабанк;

Банк Сич;

МР Банк;

Укрстройинвестбанк;

Айкос Банк;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (23 декабря – 27 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 16,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 212,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 2,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,3 млн грн – ценные бумаги.

ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат

В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

Как сообщили в самом учреждении, банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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