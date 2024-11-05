В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 145,2 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 8 ноября) запланирована продажа активов таких банков:
- Укрстройинвестбанк;
- Банк Сич;
- Проминвестбанк;
- АКБ "Капитал";
- АКБ Конкорд;
- Мегабанк;
- Банк "Форвард";
- Айбокс Банк;
- МР Банк.
"На этой неделе (4-8 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 145,2 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 81,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 62,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 32,2 тыс. грн – ценные бумаги.
Ощадбанк изменил срок действия своих карт
Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там:
- Объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.
- Рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год.
- Призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:
- рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать наличные в банкомате и т.д.
Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в государственном ПриватБанке ранее напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.
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