ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат: куда обращаться
В государственном ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.
Об этом представители банка рассказали на портале "Минфин". Они отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.
"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.
В то же время, клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее. Там отметили:
- сделать это можно в любом из его отделений;
- перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.
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