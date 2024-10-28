ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат: куда обращаться

В государственном ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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Об этом представители банка рассказали на портале "Минфин". Они отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

В то же время, клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее. Там отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.

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