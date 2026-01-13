В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 478,8 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 16 января) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

КСГ Банк;

Укрстройинвестбанк;

Банк Форвард;

Банк Сич;

Мегабанк.

"На этой неделе (12-16 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 478,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 346,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 130,2 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства.

на 2,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

Прежде всего рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП) – с 1 декабря. Это позволит клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. Воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!