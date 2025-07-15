В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 660,7 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 18 июля) запланирована продажа активов таких банков:
- Банк Форвард;
- Проминвестбанк;
- Мегабанк;
- Коминвестбанк;
- МР Банк;
- КСГ Банк;
- Банк Сич;
- Айбокс Банк.
"На этой неделе (14-18 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 660,7 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 560,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 98,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 1,1 млн грн – ценные бумаги;
- на 0,002 млн грн – дебиторская задолженность.
В каких банках украинцы хранят деньги
В то же время, по данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,7% от общего количества.
Еще 20,7% сделали вклады в частные банки. А 17,6% – в банки иностранных групп.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал" прекратят віплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.
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