Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: что произошло

Вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал" прекратят віплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

Видео дня

Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили: на получение денег вкладчики банка имеют 30 дней начиная с 1 июля.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней. После чего ликвидационный баланс ПАО "АКБ "Капитал" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, следует обратиться в банки – агенты Фонда за гарантированной суммой. Полный список таких банков находится по ссылке.

В то же время, отметили в ФГВФЛ, наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство. Однако сделать это лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда (1 июля).

Почему банк "Капитал" ликвидируют

Напомним: в июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории.

После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, одним из главных критериев выбора банка для украинцев является гарантия по вкладам. Об этом заявили 28% участников соответствующего опроса. Еще 55% ориентируются на стабильность учреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!