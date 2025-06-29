Украинцы активно "сдают" деньги в банки: каким доверяют больше всего

По состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 933 млрд грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 507,8 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 апреля 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Сумма их вкладов составила 160,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,13% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 40,99%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,56% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,96%.

В целом большинство вкладов – 69,82% – являются депозитами до восстребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,82%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,7% от общего количества.

Еще 20,7% сделали вклады в частные банки. А 17,6% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, банк "Кредит Европа Банк" в рамках ребрендинга официально сменил название. Теперь он будет называться "Нексент Банк". При этом на клиентах, уверяют там, это никак не отразится.

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