В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 402,4 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 9 мая) запланирована продажа активов таких банков:

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

Банк Форвард;

МР Банк;

АКБ "Конкорд";

Банк Сич;

Укрстройинвестбанк;

Мегабанк.

"На этой неделе (5-9 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 402,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 271,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 111,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 19,6 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

В то же время, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней, начиная с 6 мая.

Вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, стоит обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

Полный список таких банков находится по ссылке.

Вместе с тем, подчеркивается, наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ банк намерен усовершенствовать правила использования QR-кодов для переводов. Цель – приведение к единым стандартам использования структуры данных, а также графического изображения QR-кодов.

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