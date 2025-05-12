Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: его ликвидируют

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней, начиная с 6 мая.

Вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, стоит обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

Полный список таких банков находится по ссылке.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней. После чего ликвидационный баланс ПУАО "Фидобанк" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

"Суммы возмещения по поступившим в Фонд заявлениям после истечения двадцатидневного срока после обнародования информации о будущем утверждении ликвидационного баланса Фондом не выплачиваются", – отметили в фонде.

Почему "Фидобанк" ликвидируют

В мае 2016 года НБУ отнес "Фидобанк" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, до этого был зафиксирован отток денежных средств со счетов юридических лиц и средств других банков. При этом "вывод активов на связанные с акционером учреждения не производился".

"В результате оттока средств клиентов начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. ... Следует подчеркнуть, что "Фидобанк" не обращался в Национальный банк за получением рефинансирования ... и сообщил об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации банка", – рассказали тогда в НБУ.

После этого в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Фидобанк". "Сумма невыполненных операций клиентов превысила 500 млн грн (9% от его обязательств)", – сообщали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ банк намерен усовершенствовать правила использования QR-кодов для переводов. Цель – приведение к единым стандартам использования структуры данных, а также графического изображения QR-кодов.

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