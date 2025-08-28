В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: чье имущество пустят с молотка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – в рамках реализации межотраслевого пула. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации лота составляет 89,45 млн грн. Торги состоятся 3 сентября.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:

Банк Форвард.

МР Банк.

Мегабанк.

Проминвестбанк.

КСГ Банк.

Айбокс Банк.

АКБ "Конкорд".

Укрстройинвестбанк.

"В системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по реализации активов сразу восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Одним пулом на торги выставлены права требования по кредитам и дебиторская задолженность перед банками... Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – говорится в сообщении.

Как объяснили в фонде, в состав пула включено почти 42 тыс. договоров. При этом:

Почти 78% из них оформлено в гривне.

Около 22% – в долларах.

Вместе с тем, подчеркивается, почти 80% портфеля (по сумме задолженности) составляют договоры, срок исполнения обязательств по которым превышает три года. Из них:

Почти 99,7% договоров (по сумме) являются беззалоговыми.

0,3% – обеспечены автотранспортными средствами, местонахождение которых не установлено.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также покупателями не могут быть заемщики и поручители по выставленным на продажу договорам, – рассказали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

