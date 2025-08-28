В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: чье имущество пустят с молотка
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – в рамках реализации межотраслевого пула. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации лота составляет 89,45 млн грн. Торги состоятся 3 сентября.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:
- Банк Форвард.
- МР Банк.
- Мегабанк.
- Проминвестбанк.
- КСГ Банк.
- Айбокс Банк.
- АКБ "Конкорд".
- Укрстройинвестбанк.
"В системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по реализации активов сразу восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Одним пулом на торги выставлены права требования по кредитам и дебиторская задолженность перед банками... Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – говорится в сообщении.
Как объяснили в фонде, в состав пула включено почти 42 тыс. договоров. При этом:
- Почти 78% из них оформлено в гривне.
- Около 22% – в долларах.
Вместе с тем, подчеркивается, почти 80% портфеля (по сумме задолженности) составляют договоры, срок исполнения обязательств по которым превышает три года. Из них:
- Почти 99,7% договоров (по сумме) являются беззалоговыми.
- 0,3% – обеспечены автотранспортными средствами, местонахождение которых не установлено.
"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также покупателями не могут быть заемщики и поручители по выставленным на продажу договорам, – рассказали в ФГВФЛ.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.
