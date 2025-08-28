УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: чье имущество пустят с молотка

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
1,0 т.
В Украине выставили на продажу активы 8 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – в рамках реализации межотраслевого пула. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации лота составляет 89,45 млн грн. Торги состоятся 3 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:

  • Банк Форвард.
  • МР Банк.
  • Мегабанк.
  • Проминвестбанк.
  • КСГ Банк.
  • Айбокс Банк.
  • АКБ "Конкорд".
  • Укрстройинвестбанк.

"В системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по реализации активов сразу восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Одним пулом на торги выставлены права требования по кредитам и дебиторская задолженность перед банками... Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – говорится в сообщении.

Как объяснили в фонде, в состав пула включено почти 42 тыс. договоров. При этом:

  • Почти 78% из них оформлено в гривне.
  • Около 22% – в долларах.

Вместе с тем, подчеркивается, почти 80% портфеля (по сумме задолженности) составляют договоры, срок исполнения обязательств по которым превышает три года. Из них:

  • Почти 99,7% договоров (по сумме) являются беззалоговыми.
  • 0,3% – обеспечены автотранспортными средствами, местонахождение которых не установлено.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также покупателями не могут быть заемщики и поручители по выставленным на продажу договорам, – рассказали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!