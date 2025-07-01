В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 655,8 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 4 июkя) запланирована продажа активов таких банков:

Банк Форвард;

Проминвестбанк;

МР Банк;

Мегабанк;

Укрстройинвестбанк;

АКБ "Конкорд";

КСГ Банк.

"На этой неделе (30 июня – 04 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 655,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 565,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 70,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 19,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Украинский банк сменил название

Тем временем, банк "Кредит Европа Банк" в рамках ребрендинга официально сменил название. Теперь он будет называться "Нексент Банк".

"Мы официально изменили название сегодня, 27 июня. И заранее информировали стейкхолдеров (все, чьи интересы затрагивает работа банка – клиенты, акционеры, сотрудники, регуляторы и партнеры. – Ред.)", – рассказал член правления банка Кирилл Баглаев.

В то же время, подчеркивается, в теперь уже "Нексент Банке", изменение нзвание не повлечет за собой неудобств для клиентов. В частности, без изменений останутся:

Все данные.

Продукты.

Доступы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 933 млрд грн.

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