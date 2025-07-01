В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 655,8 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 4 июkя) запланирована продажа активов таких банков:
- Банк Форвард;
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ "Конкорд";
- КСГ Банк.
"На этой неделе (30 июня – 04 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 655,8 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 565,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 70,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 19,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Украинский банк сменил название
Тем временем, банк "Кредит Европа Банк" в рамках ребрендинга официально сменил название. Теперь он будет называться "Нексент Банк".
"Мы официально изменили название сегодня, 27 июня. И заранее информировали стейкхолдеров (все, чьи интересы затрагивает работа банка – клиенты, акционеры, сотрудники, регуляторы и партнеры. – Ред.)", – рассказал член правления банка Кирилл Баглаев.
В то же время, подчеркивается, в теперь уже "Нексент Банке", изменение нзвание не повлечет за собой неудобств для клиентов. В частности, без изменений останутся:
- Все данные.
- Продукты.
- Доступы.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 933 млрд грн.
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