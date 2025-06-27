Украинский банк сменил название: что теперь будет с его клиентами

Украинский банк "Кредит Европа Банк" в рамках ребрендинга официально сменил название. Теперь он будет называться "Нексент Банк". При этом на клиентах, уверяют там, это никак не отразится.

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Об этом сообщил член правления банка Кирилл Баглаев, передает "Интерфакс-Украина". Он:

Отметил, что изменение названия является частью стратегического развития банка.

Заверил, что это соответствует ключевым ценностям учреждения.

"Мы официально изменили название сегодня, 27 июня. И заранее информировали стейкхолдеров (все, чьи интересы затрагивает работа банка - клиенты, акционеры, сотрудники, регуляторы и партнеры. – Ред.", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, в теперь уже "Нексент Банке", изменение нзвание не повлечет за собой неудобств для клиентов. В частности, без изменений останутся:

Все данные.

Продукты.

Доступы.

"Все действующие договоры и услуги остаются без изменений. Единственное отличие, которое вы заметите, – это обновленный стиль наших коммуникаций, подтверждений и документов", – отметили в самом банке.

По состоянию на 1 апреля 2025 года "Нексент Банк" занимал 52 место по общим активам среди 60 банков. Они составляли 1,28 млрд грн, или 0,03% рынка.

Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады

В то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 23 июня прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Фидобанк", а также завершил ликвидационную процедуру по нему. Там отметили:

Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.

Согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

Напомним: в мае 2016 года НБУ отнес "Фидобанк" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, до этого был зафиксирован отток денежных средств со счетов юридических лиц и средств других банков. При этом "вывод активов на связанные с акционером учреждения не производился".

После этого в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Фидобанк". "Сумма невыполненных операций клиентов превысила 500 млн грн (9% от его обязательств)", – сообщали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь карты будут действовать по меньшей мере до 31 декабря 2025 года.

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