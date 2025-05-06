В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 400,3 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 9 мая) запланирована продажа активов таких банков:
- КСГ Банк;
- Проминвестбанк;
- Банк Форвард;
- МР Банк;
- АКБ "Конкорд";
- Укрстройинвестбанк;
- Мегабанк.
"На этой неделе (5-9 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 400,3 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 273,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 107 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 19,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах
В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.
При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.
"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
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