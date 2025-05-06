В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 400,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 9 мая) запланирована продажа активов таких банков:

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

Банк Форвард;

МР Банк;

АКБ "Конкорд";

Укрстройинвестбанк;

Мегабанк.

"На этой неделе (5-9 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 400,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 273,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 107 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 19,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах

В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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