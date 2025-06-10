В Украине выставили на продажу активы сразу 7 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 66 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

КСГ Банк;

МР Банк;

Айбокс Банк;

Мегабанк;

АКБ "Конкорд";

Банк "Форвард".

"На этой неделе (9-13 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 66 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 63,7 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 2,2 млн грн – права требования по кредитам;

на 0,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Каким банкам украинцы доверяют больше всего

В целом же, по данным фонда, украинцы предпочитают хранить свои деньги в государственных банках. По состоянию на 1 мая на них приходилось 61,7% от общего количества вкладов.

Еще 20,6% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

Лидером же среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 918,3 млрд грн. Что на 25,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

В иностранной валюте украинцы держали сумму, эквивалентную 500 млрд грн. Что на 10 млрд грн больше, чем в апреле.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.

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