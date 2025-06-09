Каким банкам украинцы доверяют больше всего: в какие активно "сдают" свои деньги
Украинцы предпочитают хранить свои деньги в государственных банках. По состоянию на 1 мая, на них приходилось 61,7% от общео количества вкладов. В целом же, в банках украинцы хранили в банках 1,43 трлн грн – преимущественно, в нацвалюте.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:
- По сравнению с практически началом полномасштабной войны, общая сумма вкладов выросла на 587,4 млрд грн – в мае-2022 общая сумма вкладов физлиц составляла 840,9 млрд грн.
- Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 мая 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11%. При этом сумма их вкладов составила около 157 млрд грн.
Каким банкам доверяют украинцы
В целом же, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,7% от общего количества.
Еще 20,6% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.
Украинцы доверяют гривне
Лидером же среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 918,3 млрд грн. Что на 25,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
В иностранной валюте украинцы держали сумму, эквивалентную 500 млрд грн. Что на 10 млрд грн больше, чем в апреле.
Сколько денег украинцы хранят в банках
В целом же большинство вкладов – 69,78% – являются депозитами до восстребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.
Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,88%.
При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,2% от общего числа.
Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 40,92%.
Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,56% вкладчиков. При этом:
- От 200 000 до 400 000 грн – 0,96%.
- От 400 000 до 600 000 грн – 0,36%.
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