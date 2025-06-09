Каким банкам украинцы доверяют больше всего: в какие активно "сдают" свои деньги

Украинцы предпочитают хранить свои деньги в государственных банках. По состоянию на 1 мая, на них приходилось 61,7% от общео количества вкладов. В целом же, в банках украинцы хранили в банках 1,43 трлн грн – преимущественно, в нацвалюте.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

По сравнению с практически началом полномасштабной войны, общая сумма вкладов выросла на 587,4 млрд грн – в мае-2022 общая сумма вкладов физлиц составляла 840,9 млрд грн.

Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 мая 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11%. При этом сумма их вкладов составила около 157 млрд грн.

Каким банкам доверяют украинцы

В целом же, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,7% от общего количества.

Еще 20,6% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

Украинцы доверяют гривне

Лидером же среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 918,3 млрд грн. Что на 25,5 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

В иностранной валюте украинцы держали сумму, эквивалентную 500 млрд грн. Что на 10 млрд грн больше, чем в апреле.

Сколько денег украинцы хранят в банках

В целом же большинство вкладов – 69,78% – являются депозитами до восстребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,88%.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,2% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 40,92%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,56% вкладчиков. При этом:

От 200 000 до 400 000 грн – 0,96%.

От 400 000 до 600 000 грн – 0,36%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

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