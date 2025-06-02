Украинский банк изменил срок действия своих карт: когда перестанут действовать

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там объяснили:

Решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

Блокировать простроченные карты не будут.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Сбербанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Для каких карт Ощадбанк продлил срок действия

В целом, решение Ощадбанка качается всех его карт, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года. При этом:

По таким картам в течение января 2025 года – февраля 2025 года должна была быть осуществлена ​​хотя бы одна операция – в кассах, банкоматах, платежных терминалах, для других рассчетов.

Учитываются даже неуспешные операции.

По которым остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

При этом оба эти условия, подчеркивается, должны выполнятся одновременно.

Украинцы активно "сдают" деньги в банки

В то же время, рассказали в Фонде гарантирования вкладов, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,43 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,7% от общего количества.

Еще 20,6% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

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