Украинский банк изменил срок действия своих карт: когда перестанут действовать
Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года.
Об этом сообщили в самом банке. Там объяснили:
- Решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.
- Блокировать простроченные карты не будут.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Сбербанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.
Для каких карт Ощадбанк продлил срок действия
В целом, решение Ощадбанка качается всех его карт, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года. При этом:
- По таким картам в течение января 2025 года – февраля 2025 года должна была быть осуществлена хотя бы одна операция – в кассах, банкоматах, платежных терминалах, для других рассчетов.
Учитываются даже неуспешные операции.
- По которым остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.
При этом оба эти условия, подчеркивается, должны выполнятся одновременно.
Украинцы активно "сдают" деньги в банки
В то же время, рассказали в Фонде гарантирования вкладов, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,43 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,7% от общего количества.
Еще 20,6% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.
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