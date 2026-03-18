В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 183,3 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Айбокс Банк;

Банк Сич;

Коминвестбанк;

Укрстройинвестбанк;

МР Банк;

Мегабанк.

"На этой неделе (16-20 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 183,3 грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 103 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банками. Кроме того:

стартовая цена прав требования по кредитам составляет 55,4 млн грн;

объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств – 25

млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине ликвидировали банк – клиентам прекратили возвращать вклады

Тем временем, ФГВФЛ завершил процедуру ликвидации АО "АКБ "Конкорд". В связи с этим вкладчикам прекращены выплаты гарантированного возмещения.

"Фонд сообщает о прекращении 09 марта 2026 года года выплат гарантированного возмещения вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АТ "АКБ "Конкорд" получено 631,2 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк". Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала.

