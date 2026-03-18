В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 183,3 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Айбокс Банк;
- Банк Сич;
- Коминвестбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- МР Банк;
- Мегабанк.
"На этой неделе (16-20 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 183,3 грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 103 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банками. Кроме того:
- стартовая цена прав требования по кредитам составляет 55,4 млн грн;
- объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств – 25
- млн грн.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
В Украине ликвидировали банк – клиентам прекратили возвращать вклады
Тем временем, ФГВФЛ завершил процедуру ликвидации АО "АКБ "Конкорд". В связи с этим вкладчикам прекращены выплаты гарантированного возмещения.
"Фонд сообщает о прекращении 09 марта 2026 года года выплат гарантированного возмещения вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АТ "АКБ "Конкорд" получено 631,2 млн грн", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.
Как сообщал OBOZ.UA, параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк". Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала.
