В Украине ликвидировали банк: клиентам прекратили возвращать вклады

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации АТ "АКБ "Конкорд". В связи с этим с 9 марта прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"Фонд сообщает о прекращении 09 марта 2026 года года выплат гарантированного возмещения вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АТ "АКБ "Конкорд" получено 631,2 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

Почему банк "Конкорд" ликвидировали

Напомним: решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд" было принято Нацбанком летом 2023 года. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Впрочем, отметили в регуляторе, ликвидация банка "Конкорд" не повлияют на банковский сектор Украины. Ведь, подчеркивалось, это учреждение было небольшим – его доля в активах всех платежеспособных банков составляла лишь 0,17%.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали "Первый инвестиционный банк" и "Мотор-Банк". Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала.

