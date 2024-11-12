В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 122,96 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 15 ноября) запланирована продажа активов таких банков:
- Укрстройинвестбанк;
- Проминвестбанк;
- АКБ "Капитал";
- АКБ Конкорд;
- Мегабанк;
- Банк "Форвард".
"На этой неделе (11-15 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 122,96 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 71,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 50,79 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 0,38 млн грн – ценные бумаги.
Банк "Портал" прекратил осуществление
В то же время, банк "Портал" прекратил осуществление банковской деятельности. Причина – решение единого акционера и утверждение Плана прекращения. Тем не менее, юридическое лицо прекращено не было.
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: план прекращения осуществления банковской деятельности согласован решением Национального банка от 1 октября 2024 года.
"АО "БАНК "ПОРТАЛ" прекращает предоставление отдельных банковских услуг, определенных в части третьей статьи 47 Закона "О банках и банковской деятельности": предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на риск", – говорится в сообщении.
Таким образом, подчеркивается, банк не осуществляет кредитные операции в объеме, превышающем объем таких операций, сформировавшийся на конец операционного дня 2 октября 2024. А также не предоставляет новых кредитов.
"Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета каким-либо клиентам не открываются", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать на аукционе активы сразу 5 банков – в рамках межотраслевого пула. В лот вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.
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