В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 122,96 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 15 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

Укрстройинвестбанк;

Проминвестбанк;

АКБ "Капитал";

АКБ Конкорд;

Мегабанк;

Банк "Форвард".

"На этой неделе (11-15 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 122,96 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 71,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 50,79 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 0,38 млн грн – ценные бумаги.

Банк "Портал" прекратил осуществление

В то же время, банк "Портал" прекратил осуществление банковской деятельности. Причина – решение единого акционера и утверждение Плана прекращения. Тем не менее, юридическое лицо прекращено не было.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: план прекращения осуществления банковской деятельности согласован решением Национального банка от 1 октября 2024 года.

"АО "БАНК "ПОРТАЛ" прекращает предоставление отдельных банковских услуг, определенных в части третьей статьи 47 Закона "О банках и банковской деятельности": предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на риск", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивается, банк не осуществляет кредитные операции в объеме, превышающем объем таких операций, сформировавшийся на конец операционного дня 2 октября 2024. А также не предоставляет новых кредитов.

"Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета каким-либо клиентам не открываются", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать на аукционе активы сразу 5 банков – в рамках межотраслевого пула. В лот вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

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