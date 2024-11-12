В Украине продают активы 5 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать на аукционе активы сразу 5 банков – в рамках межотраслевого пула. В лот вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили, что продать намерены активы:

МР Банк;

Мегабанк;

Банк "Форвард";

АКБ Конкорд;

Укрстройинвестбанк.

При этом подчеркивается: активы, включенные в межотраслевой пул, ранее торговались индивидуально, "однако не нашли своих покупателей". Торги запланированы на 21 ноября в системе Prozorro.Продажи. Начальная цена лота – 69,5 млн грн.

"На продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. ... В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, оборудование, товары, транспорт, финансовая порука и т.д.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: среди заставы, в частности, ряд объектов коммерческой, а также 1 жилой недвижимости. Это:

Здания и помещения общей площадью 145 309,1 кв.м в Харькове.

Комплекс зданий и сооружений общей площадью 5 783,0 кв.м на земельном участке площадью 1,6564 га в Запорожье.

Комплекс зданий и сооружений общей площадью 5 316,02 кв.м на земельном участке площадью 0,3574 га в Кривом Роге (Днепропетровская область).

3-комнатная квартира общей площадью более 101 кв.м в Одессе.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. ... Денежные средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов МР Банк, Мегабанк, Банк "Форвард", АКБ Конкорд, Укрстройинвестбанк", – рассказали в Фонде.

Нужно ли забирать деньги с банков

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее отметил: устойчивым украинским банкам удалось накопить достаточно денег даже несмотря на продолжающуюся войну. А потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". По его словам:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, на начало сентября составлял, "около 1,2 млрд грн";

в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте.

Кроме того, подчеркнул аналитик, банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа). А в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты") есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банк "Портал" прекратил осуществление банковской деятельности. Причина – решение единого акционера и утверждение Плана прекращения. Тем не менее, юридическое лицо прекращено не было.

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