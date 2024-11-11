В Украине прекратил деятельность банк: названа причина

Банк "Портал" прекратил осуществление банковской деятельности. Причина – решение единого акционера и утверждение Плана прекращения. Тем не менее, юридическое лицо прекращено не было.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: план прекращения осуществления банковской деятельности согласован решением Национального банка от 1 октября 2024 года.

"АО "БАНК "ПОРТАЛ" прекращает предоставление отдельных банковских услуг, определенных в части третьей статьи 47 Закона "О банках и банковской деятельности": предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на риск", – говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивается, банк не осуществляет кредитные операции в объеме, превышающем объем таких операций, сформировавшийся на конец операционного дня 2 октября 2024. А также не предоставляет новых кредитов.

"Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета каким-либо клиентам не открываются", – рассказали в банке.

Ранее же Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка-банкрота "Златобанк". А также завершил ликвидационную процедуру по нему. Там отметили:

"Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка";

согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 2 сентября 2024 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам АО "Златобанк" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АО "Златобанк" получено более 866,4 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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