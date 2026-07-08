В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 30,5 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 10 июля) запланирована продажа активов таких банков:
- Айбокс Банк;
- Мегабанк;
- РВС Банк;
- МР Банк;
- Проминвестбанк.
"На этой неделе (6-10 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 30,5 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 20,2 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Еще на 10,3 млн грн выставлена дебиторская задолженность перед банками.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
В ПриватБанке сделали заявление по тарифам
Тем временем, ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года. В частности:
- Тариф на переводы с заграничных карт на карты ПриватБанка в размере будет составлять 1% от суммы перевода (вместо 1,5%).
- С валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты – 1% от суммы перевода, но не меньше 50 грн (вместо 2%).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,7 трлн грн. Что на 13,3 млрд грн больше, чем было в мае. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,117 трлн грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!