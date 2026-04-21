В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 46,1 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 24 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Коминвестбанк;

МР Банк;

Проминвестбанк.

"На этой неделе (20-24 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 46,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 34,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 4,7 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 6,5 млн грн;

ценные бумаги – на 0,02 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинский банк перешел в собственность поляков

Тем временем, польская финтех-компания ZEN.COM стала полноправным владельцем неплатежеспособного "Первого Инвестиционного Банка" ("ПИН банк"). В связи с этим, с 18 апреля в банке прекращена временная администрация.

В то же время, в Фонде гарантирования вкладов (ФГВФЛ) утверждают, что для клиентов учреждения его переход к новым собственникам "в целом ничего не меняет" – хотя определенные ограничения некоторое время, все же, будут действовать. Там отметили:

Договоры продолжат свое действие на тех же условиях, на которых были заключены с банком до момента признания его неплатежеспособным.

Однако в течение 1,5 месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций "ПИН банк" будут действовать ограничения на возврат средств вкладчикам и кредиторам.

"Новым владельцем АО "Первый инвестиционный банк" является компания ZEN.COM. Которая после прекращения временной администрации в банке приобрела все права акционера АО", – рассказали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года.

