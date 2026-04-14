В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 69,4 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 17 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Коминвестбанк;

МР Банк;

Проминвестбанк.

"На этой неделе (13-17 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 69,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 34,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 4,7 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 29,7 млн грн;

ценные бумаги – на 0,02 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей

Тем временем, Нацбанк с 1 декабря 2025 года запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

"Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Указав UETR в ТрекСЭП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)", – рассказали в Нацбанке.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, по данным Фонда, на 1 марта общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,651 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – в 60,33% случаях украинцы несут свои деньги именно в них.

