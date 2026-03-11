В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 192,9 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Айбокс Банк;

Банк Сич;

Коминвестбанк;

Укрстройинвестбанк.

"На этой неделе (9-13 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 192,9 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 105,3 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банками. Кроме того:

стартовая цена прав требования по кредитам составляет 54,8 млн грн.

объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств – 32,8 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине обанкротились сразу 2 банка

Параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали:

"Первый инвестиционный банк";

"Мотор-Банк".

Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала. Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты. Оно будет состоять из:

полного размера вклада;

процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банков с рынка".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, клииенты ПриватБанка получили возможность оформлять eSIM мобильных операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell в приложении Приват 24. Для этого прежде всего следует убедится, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!