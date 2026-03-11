В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 192,9 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Айбокс Банк;
- Банк Сич;
- Коминвестбанк;
- Укрстройинвестбанк.
"На этой неделе (9-13 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 192,9 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 105,3 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банками. Кроме того:
- стартовая цена прав требования по кредитам составляет 54,8 млн грн.
- объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств – 32,8 млн грн.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
В Украине обанкротились сразу 2 банка
Параллельно НБУ признал неплатежеспособными сразу 2 украинских банка. Ими стали:
- "Первый инвестиционный банк";
- "Мотор-Банк".
Причиной же этого стало осуществление этими учреждениями в течение длительного времени рисковой деятельности, повлекшей нарушение норматива минимального размера регулятивного капитала. Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты. Оно будет состоять из:
- полного размера вклада;
- процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банков с рынка".
