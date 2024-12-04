В Украине выставили на продажу активы сразу 11 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,48 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 декабря) запланирована продажа активов таких банков:
- "Финансы и кредит";
- АКБ Конкорд;
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- Айкос Банк;
- Мегабанк;
- АКБ "Капитал";
- Банк "Форвард";
- КСГ Банк;
- Фидобанк.
"На этой неделе (2 декабря – 6 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,48 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 2,4 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 26,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 24,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
В банке отметили: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу. "Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, отдельно ФГВФЛ намерен продать активы "Проминвестбанка" на 7,6 млрд грн. Продажа назначена на 16 декабря и пройдет в формате аукциона.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!