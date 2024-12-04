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В Украине выставили на продажу активы сразу 11 банков: все названия

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине выставили на продажу активы сразу 11 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,48 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 декабря) запланирована продажа активов таких банков:

  • "Финансы и кредит";
  • АКБ Конкорд;
  • МР Банк;
  • Проминвестбанк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • Айкос Банк;
  • Мегабанк;
  • АКБ "Капитал";
  • Банк "Форвард";
  • КСГ Банк;
  • Фидобанк.

"На этой неделе (2 декабря – 6 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,48 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 2,4 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

  • на 26,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
  • на 24,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

В банке отметили: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу. "Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Все карты";
  • нажать "Добавить"
  • выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельно ФГВФЛ намерен продать активы "Проминвестбанка" на 7,6 млрд грн. Продажа назначена на 16 декабря и пройдет в формате аукциона.

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