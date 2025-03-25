В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 28 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Финансы и Кредит;
- Проминвестбанк;
- Дельта Банк;
- Мегабанк;
- МР Банк;
- Банк Сич;
- КСГ Банк;
- АКБ "Конкорд";
- Укрстройинвестбанк;
- Айбкос Банк.
"На этой неделе (24-28 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 3 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 236,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 30,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
ПриватБанк изменил условия вкладов
В то же время, государственный ПриватБанк повысит ставки по всем основным видам депозитных вкладов – с 1 апреля. В целом ожидается, что обновленные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, которые продлеваются на соответствующие сроки. Там отметили, что новые ставки должны:
- обезопасить гривневые сбережения;
- сделать их "более привлекательными".
Какими будут новые ставки по депозитам в ПриватБанке
- Вклады на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода.
- От 6 до 9 месяцев – 10% годовых.
- "Короткие" 4-5-месячные депозиты – 12% годовых.
- По вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства, – 14% годовых.
Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же анонсировал изменение ряда своих тарифов. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт. В частности, для первых предоставление справки об оборотах по счету будет стоить 150 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!