В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 28 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Финансы и Кредит;

Проминвестбанк;

Дельта Банк;

Мегабанк;

МР Банк;

Банк Сич;

КСГ Банк;

АКБ "Конкорд";

Укрстройинвестбанк;

Айбкос Банк.

"На этой неделе (24-28 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 236,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 30,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

ПриватБанк изменил условия вкладов

В то же время, государственный ПриватБанк повысит ставки по всем основным видам депозитных вкладов – с 1 апреля. В целом ожидается, что обновленные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, которые продлеваются на соответствующие сроки. Там отметили, что новые ставки должны:

обезопасить гривневые сбережения;

сделать их "более привлекательными".

Какими будут новые ставки по депозитам в ПриватБанке

Вклады на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода.

От 6 до 9 месяцев – 10% годовых.

"Короткие" 4-5-месячные депозиты – 12% годовых.

По вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства, – 14% годовых.

Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же анонсировал изменение ряда своих тарифов. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт. В частности, для первых предоставление справки об оборотах по счету будет стоить 150 грн.

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