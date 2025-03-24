ПриватБанк изменил условия вкладов: какие теперь будут начисляться проценты

Государственный ПриватБанк повысит ставки по всем основным видам депозитных вкладов – с 1 апреля. В частности, по вкладам "Слава Героям" ставка составит 14%, что делает ее самой высокой из возможных. В целом же, ожидается, что обновленные ставки будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, которые продляются на соответствующие сроки.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили, что новые ставки должны:

обезопасить гривневые сбережения;

сделать их "более привлекательными".

"С 1 апреля 2025 г. банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов. ... Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать дополнительную защиту сбережений от инфляции", – говорится в сообщении.

Какими будут новые ставки по депозитах в ПриватБанке

Вклады на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода.

От 6 до 9 месяцев – 10% годовых.

"Короткие" 4-5 месячные депозиты – 12% годовых.

По вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства – 14% годовых.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

Для этого следует открыть меню "Кошелек". После чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сниженные тарифы ПриватБанка на международные переводы с валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты будут действовать до 15 мая – банк продлил срок их работы. Размер же тарифа составляет 1%, а совершать такие переводы можно только в 2 валютах – в долларах и евро.

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