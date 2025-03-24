Украинский госбанк меняет тарифы для владельцев карт: сколько придется платить

Государственный Ощадбанк анонсировал изменение ряда своих тарифов. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт. В частности, для первых предоставление справки об оборотах по счету будет стоить 150 грн.

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Об этом сообщили в самом Ощадбанке. Там отметили: новые тарифы вступят в силу с 1 апреля.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт", – говорится в сообщении.

Что изменится для корпоративных карт

В частности, отмечается, для корпоративных карт предусмотрен ряд изменений. В частности, информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля через контакт-центр банка (IVR, оператора, чат с оператором) будет стоить 5 грн. А предоставление справки об оборотах по счету – 150 грн.

Изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре банка будет стоить 15 грн. А кроме того:

Розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения банка в платежную систему – 900 грн.

Безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и ​​терминалах – 0,5% от суммы +3 грн.

Безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам – 1% от суммы.

При этом минимальная комиссия будет составлять 10 грн. А максимальная не превысит 1 000 грн.

Какие изменения приготовили для других карт

Информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн.

Стоимость выпуска и перевыпуска карт "будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах".

В тарифном пакете "Мой счет" будет начат выпуск нового типа карт MC Debit World – цвета тиффани.

"Выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-либо причине и еще не доставлена ​​в учреждение Ощадбанка не тарифицируется", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года.

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