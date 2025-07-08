В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 599,1 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 11 июля) запланирована продажа активов таких банков:

Банк Форвард;

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

МР Банк;

КСГ Банк.

Банк Сич;

Дельта Банк;

Айбокс Банк;

АКБ "Конкорд";

Мегабанк.

"На этой неделе (30 июня – 04 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 599,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 506 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 92 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 1,1 млн грн – ценные бумаги.

Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

В то же время, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней начиная с 1 июля.

Вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, следует обратиться в банки – агенты Фонда за гарантированной суммой.

Полный список таких банков находится по ссылке.

В июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории.

После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ начал продавать активы АО "Коминвестбанк", который был признан неплатежеспособным в декабре 2024 года. Первым лотом стало бывшее отделение банка в Днепре. Торги пройдут уже 10 июля (четверг). Стартовая цена – 9,5 млн грн.

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