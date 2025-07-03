Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: его ликвидируют

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней, начиная с 1 июля.

Вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, стоит обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

Полный список таких банков находится по ссылке.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней. После чего ликвидационный баланс ПАО "АКБ "Капитал" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда (1 июля). Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

Почему "Капитал" ликвидируют

В июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной этого стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории. В связи с чем нельзя было обеспечить:

Как поступления денежного потока для удовлетворения потребностей вкладчиков и кредиторов.

Так и соответствующий уровень управления рисками.

"Учитывая все эти обстоятельства и с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов ... Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "АКБ "Капитал" к категории неплатежеспособных", – рассказали тогда в НБУ.

После этого – в октябре-2015 – в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали тогда в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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