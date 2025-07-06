Имущество украинского банка выставили на продажу: название

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) начал продавать активы АО "Коминвестбанк", который был признан неплатежеспособным в декабре 2024 года. Первым лотом стало бывшее отделение банка в Днепре. Торги пройдут уже 10 июля (четверг). Стартовая цена – 9,5 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

Кроме самого отделения на продажу выставлены 68 единиц основных средств – сейфы, шкафы, столы, стулья и т.д.

Для участия в аукционе покупатели должны подать свои предложения до 20:00 среды 9 июля.

Полученные от продажи деньги будут направлены на удовлетворение требований кредиторов "Коминвестбанк".

"Торги пройдут в системе Прозорро.Продажи. …Участие могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", – говорится в сообщении.

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

Вместе с тем признание "Коминвестбанка" неплатежеспособным не угрожает и банковской системе в целом. Дело в том, что, по данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2024 года доля учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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