В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: список названий
Фонд гарантирования планирует продать активы 10 банков-банкротов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение недели запланирована продажа активов таких банков:
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- Банк Форвард;
- Конкорд;
- Банк Сич;
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- Капитал;
- Дельта Банк;
- Фидобанк.
"На этой неделе (01-05 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается:из общей суммы на 357,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 190,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 15,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,4 тыс. грн – ценные бумаги.
Крупный банк может закрыть отделения и перейти в онлайн-режим работы
В то же время, зимой отделения государственного "Укрэксимбанка" могут перейти в онлайн-режим работы. Причина – проблемы с отоплением и нехватка электроэнергии. Впрочем, вероятно, на такой режим перейдут не все отделения – ведь банк является участником программы POWER BANKING, по которой около трети отделений банков-участников должны работать при любых условиях.
Как сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова, если это произойдет, то особых проблем для клиентов быть не должно. Ведь:
- банк преимущественно корпоративный;
- а потому не требует много отделений для операций с клиентами.
"Нам реально надо думать, что мы будем делать зимой с нашими отделениями. Нам надо и отопление. Возможно, мы будем переходить в онлайн-режим", – сказала Страхова.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.
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