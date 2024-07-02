В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: список названий

Фонд гарантирования планирует продать активы 10 банков-банкротов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Укрстройинвестбанк;

Банк Форвард;

Конкорд;

Банк Сич;

МР Банк;

Проминвестбанк;

Капитал;

Дельта Банк;

Фидобанк.

"На этой неделе (01-05 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается:из общей суммы на 357,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 190,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 15,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,4 тыс. грн – ценные бумаги.

Крупный банк может закрыть отделения и перейти в онлайн-режим работы

В то же время, зимой отделения государственного "Укрэксимбанка" могут перейти в онлайн-режим работы. Причина – проблемы с отоплением и нехватка электроэнергии. Впрочем, вероятно, на такой режим перейдут не все отделения – ведь банк является участником программы POWER BANKING, по которой около трети отделений банков-участников должны работать при любых условиях.

Как сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова, если это произойдет, то особых проблем для клиентов быть не должно. Ведь:

банк преимущественно корпоративный;

а потому не требует много отделений для операций с клиентами.

"Нам реально надо думать, что мы будем делать зимой с нашими отделениями. Нам надо и отопление. Возможно, мы будем переходить в онлайн-режим", – сказала Страхова.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

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